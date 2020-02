Coronavirus, primo caso a Bergamo

Pronto Soccorso Alzano in isolamento Una persona è risultata positiva al coronavirus nella Bergamasca. La notizia è trapelata intorno alle 14.40 di domenica 23 febbraio.

Le informazioni sono ancora poche e in questo momento è in corso un vertice di massima urgenza in Prefettura con tutte le autorità per affrontare la situazione. La redazione vi aggiornerà in tempo reale.

Fino a sabato sera nessun caso era accertato, con quattro casi sospetti esaminati dall’ospedale Papa Giovanni di Bergamo: due sono risultati negativi già sabato, per gli altri due si attende il risultato e non si sa se il caso accertato ora riguarda uno di questi due in fase di attesa.

Nel frattempo risulta che il Pronto Soccorso e l’ospedale di Alzano sono chiusi in isolamento dopo un caso scoperto nella struttura.

