Coronavirus in Italia, 11.555 nuovi casi e 49 vittime. Tasso di positività al 2%

Sono 11.555 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (10.544 il 19 novembre) a fronte di 574.812 tamponi effettuati su un totale di 114.012.631 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità del 20 novembre. Nelle ultime 24 ore sono stati 49 i decessi (48 il 19 novembre), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 133.131. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.250 di cui 512 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.639.449 con un incremento di 5.220 unità nelle ultime 24 ore.

