Coronavirus in Italia, 8.292 nuovi casi e 139 decessi nelle ultime 24 ore Sono 8.292 i nuovi casi di coronavirus in Italia nella giornata di domenica 9 maggio (sabato 10.176) a fronte di 226.006 tamponi effettuati, su un totale di 61.097.024 da inizio emergenza.

È quanto emerge dai dati del bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità nelle ultime 24 ore. Nella giornata di domenica sono stati 139 i decessi (sabato 244), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 122.833.

Con quelli del 9 maggio diventano 4.111.210 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 383.854 (-6.266), 366.242 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 15.420, di cui 2.192 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.604.523 con un incremento di 14.416 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (1.326), seguita da Campania (1.233), Lazio (788), Emilia-Romagna (650) e Puglia (646).

© RIPRODUZIONE RISERVATA