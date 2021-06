Covid in Italia: 1.147 nuovi positivi, 35 vittime. Brusaferro: curva tra le più basse, molti Comuni senza casi Sono 1.147 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute di venerdì 18 giugno. Mercoledì erano stati 1.325. Sono invece 35 le vittime in un giorno, mentre giovedì sono state 37.

Ancora un nuovo calo dei casi Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 1.147 nuovi casi con una riduzione, rispetto le 24 ore precedenti, di 178 unità. Ciò però con un numero superiore di tamponi processati, 216.026 e che determina un tasso di positività dello 0,53%. Leggera discesa dei decessi, 35 (-2).

I casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.250.902, i morti 127.225. I dimessi ed i guariti sono invece 4.031.605, con un incremento di 7.648 rispetto a giovedì, mentre gli attualmente positivi scendono a 92.072, in calo di 6.536 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 88.976 persone (-6.300 rispetto a giovedì).

Silvio Brusaferro

«La curva epidemica nel nostro Paese è tra le più basse a livello dei principali paesi Ue. C’è una decrescita dei casi in tutte le Regioni e cominciano ad essere numerosi i comuni dove non ci sono stati casi nelle ultime settimane» ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. Brusaferro analizza anche l’identikit del malato tipo in questa fase: L’età media di chi contrae l’infezione continua a decrescere e si colloca a 37 anni e scende a 55 anni l’età media dei ricoveri e 61 anni di chi accedere alla terapia intensiva. Tra i 75 e 78 anni l’età media dei decessi».

