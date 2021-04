Covid in Italia: 23.649 positivi, 501 vittime I dati nazionali dei positivi al Covid in Italia. Ancora contagi alti e non diminuisce il numero delle vittime.

Sono 23.649 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute annunciati nel tardo pomeriggio di giovedì 1° aprile. Mercoledì erano stati 23.904. Resta alto il numero dei decessi: in Italia sono 501 le vittime in un giorno, giovedì erano state 467.

I tamponi processati sono 356.085 e che fa calare di poco l’indice di positività al 6,6%.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.607.083, i morti 109.847. Gli attualmente positivi sono 563.479 (+971 rispetto a mercoledì), i guariti e dimessi 2.933.757 (+20.712), in isolamento domiciliare ci sono 530.849 persone (+2.462). La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (4.483), seguita da Piemonte (2.584) e Puglia (2.369).

© RIPRODUZIONE RISERVATA