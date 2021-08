Covid in Italia: 5.321 i nuovi positivi, cinque le vittime Sono 5.321 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute diffusi nel pomeriggio di domenica 1° agosto. Sabato 31 luglio erano stati 6.513.

Sono invece cinque le vittime in un giorno: sabato erano state 16. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.355.348, i morti 128.068. I dimessi ed i guariti sono invece 4.135.930, con un incremento di 1.250 rispetto a sabato. Gli attualmente positivi sono 91.350, in aumento di 4.065 unità nelle ultime 24 ore.

