Covid in Italia: 5.621 i positivi, 62 le vittime Sono 5.621 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute diffusi venerdì 10 settembre. Giovedì erano stati 5.522. Sono invece 62 le vittime in un giorno: giovedì erano state 59.

Leggera crescita dei casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Dalla lettura del quotidiano bollettino diramato dal ministero della Salute, emerge che il numero dei nuovi positivi è pari a 5.621 (giovedì erano stati 5.522) a fronte di 286.028 tamponi processati, con un tasso di positività pari all’1,96%. Altrettanto lieve la crescita dei decessi, 62 (+3).



Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.596.558, i morti 129.828. I dimessi e i guariti sono invece 4.338.241, con un incremento di 6.984 rispetto a giovedì, mentre gli attualmente positivi sono 128.489, con un calo di 1.429 casi nelle ultime 24 ore.

I guariti sono 6.984, mentre prosegue la discesa degli attualmente positivi: sono 1.429 in meno con un numero complessivo di 128.489. Anche questo venerdì nuovo calo dei ricoveri nei reparti ordinari (-64) con un numero complessivo pari a 4.164; più contenuta la riduzione delle terapie intensive (-10) con 548 pazienti e 37 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 123.777.



Analizzando le regioni più colpite dal Covid, la Sicilia è ancora prima per nuovi casi (973), seguita da Veneto (618) ed Emilia-Romagna (617).

