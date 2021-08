Covid in Italia: 5.923 i nuovi positivi, 23 le vittime Sono 5.923 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia con 175.539 tamponi e 23 morti. Lo riferisce il bollettino del Ministero della salute diffuso domenica 22 agosto.

Sabato 21 agosto erano stati 7.470 i nuovi positivi. Sono 23 invece le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 45 di sabato.

Il tasso di positività si attesta al 3,4%, in aumento dal 2,9% della precedente rilevazione. I tamponi processati sono stati 175.539. Sono 472 le terapie intensive in Italia per Covid, 6 in più rispetto a sabato, mentre 3.767 i ricoveri ordionari, 34 in più nelle ultime 24 ore.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.484.613, i morti 128.751. I dimessi e i guariti sono invece 4.220.924, con un incremento di 4.382 rispetto a sabato, mentre gli attuali positivi salgono a 134.938 con un aumento di 1.517 casi nelle ultime 24 ore.

