Covid in Italia: 8.444 positivi, 301 vittime Sono 8.444 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute diffusi nella giornata di lunedì 26 aprile. Domenica erano stati 13.158.

Il tasso di positività è del 5,79%. Sono invece 301 le vittime in un giorno, 217 nella giornata di domenica 25 aprile. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 3.971.114, i morti 119.539. Gli attualmente positivi sono invece 452.812 (8.400 in meno rispetto a domenica) mentre i guariti e dimessi sono 3.398.763, con un incremento nelle ultime 24 ore di 16.539.

