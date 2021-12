Covid in Italia: 9.503 positivi, 92 le vittime Sono 9.503 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute diffusi lunedì 6 dicembre. Domenica erano stati 15.021. Sono invece 92 le vittime in un giorno, domenica erano state 43.

Sono 235.835 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 3.835 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.118.576, i morti 134.287. I dimessi e i guariti sono invece 4.748.454, con un incremento di 5.567 rispetto a domenica 5 dicembre.

I tamponi processati sono 301.560 che portano il tasso di positività al 3,1%.I guariti sono 5.567 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 3.835 unità per un totale di 235.835.

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 5.879 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 743 con 45 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 229.213 persone.

Il Veneto è la prima regione per numero di contagi (1.709), seguita da Emilia Romagna (1.396) e Lazio (1.006).

