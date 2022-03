Covid in Italia, reparti sulla soglia d’allerta del 15%.I casi tornano a 100mila

Un campanello d’allarme, dal momento che proprio l’occupazione degli ospedali è uno dei parametri fondamentali per il monitoraggio dell’epidemia. L’occupazione delle terapie intensive è invece, per ora, sotto la soglia nazionale di allerta del 10%, con l’unica eccezione della Calabria. A preoccupare è inoltre l’aumento dei casi giornalieri che martedì 29 marzo si riavvicinano a quota 100mila, un numero registrato l’ultima volta lo scorso 22 marzo e, prima ancora, lo scorso 8 febbraio. Mentre si mantiene alto il numero delle vittime, ben 177.

Gli ospedali in Italia

La fotografia della situazione degli ospedali italiani, aggiornata al 28 marzo, arriva dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). L’occupazione dei posti nei reparti di ’area non criticà da parte di pazienti Covid, segnala dunque l’Agenas, risale al 15% in Italia (un anno fa era al 43%) e nelle ultime 24 ore cresce in 9 regioni, superando in sette il 20%. Si tratta di Abruzzo (21%), Calabria (34%), Umbria (32%), Basilicata (28%), Sicilia (25%), Marche (23%) e Puglia (21%). L’occupazione delle terapie intensive, invece, è stabile al 5% a livello nazionale a fronte del 40% raggiunto un anno fa, ed è sotto il 10% in tutte le regioni, eccetto la Calabria dove sale di 2 punti percentuali e raggiunge il 12%. E la crescente occupazione degli ospedali riflette l’aumento dei casi, che si conferma anche oggi. Sono infatti 99.457 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.710. Le vittime sono invece 177, in aumento rispetto alle 95 di ieri. Il tasso di positività è al 15%, in aumento rispetto al 14,5% di ieri, e negli ospedali sono 487 i pazienti in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9.740, ovvero 244 in più di ieri.

Preoccupa il Veneto

Tra le Regioni dove si è registrato un più evidente balzo dei contagi figura il Veneto, che torna a sfiorare la quota dei 10.000 nuovi contagi in sole 24 ore, ma il dato è probabilmente «gonfiato» dagli esiti dei tamponi non processati nella giornata di domenica. Tuttavia, nelle case di riposo della Regione si assiste a una recrudescenza del virus, e su 30 mila ospiti si contano circa mille positivi, ha segnalato l’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin. L’assessore ha però specificato che la situazione non è preoccupante e l’impatto non invasivo: «Sono pazienti pauci-sintomatici - ha spiegato - che non hanno bisogno di ricovero ospedaliero. Questo denota, però, che le persone fragili sono quelle che hanno più facilità a contrarre il virus».

L’invito alla prudenza