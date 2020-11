Crescono ancora i positivi in Italia

Sono 34.505 i nuovi casi, 445 i decessi Sono 34.505 nelle ultime 24 ore a fronte di 219.884 tamponi, mentre sono 445 i deceduti. È quanto rileva il bollettino del ministero della Salute per la giornata di giovedì 5 novembre.

«L’aggiornamento sui dati di oggi non va bene - ha detto il direttore Prevenzione Gianni Rezza alla conferenza stampa del Ministero della Salute - con 34.505 casi: non è un buon segnale anche perchè la percentuale di tamponi positivi supera il 10%. Anche i decessi 445, sono molti. Circa 220 mila tamponi, 99 in terapia intensiva. Nei giorni scorsi la situazione sembrava essersi stabilizzata pur tenendo conto della variabilità quotidiana ma il dato di oggi ci dice che sembra che globalmente ancora il virus corre e frenarlo è necessario».

Sono quindi 34.505 i nuovi casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore: il dato rappresenta il nuovo record per l’Italia dall’inizio della pandemia. Quanto all’incremento delle vittime, 445 in 24 ore, era dalla fine di aprile che non si registravano numeri simili. Complessivamente sono 824.879 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti ha superato i 40mila ed è di 40.192. Inoltre, sono 219.884 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, circa 8mila più di mercoledì 4 novembre, con un rapporto positivi/tamponi al 15,69%, un punto più di mercoledì.

I casi totali dall’inizio della pandemia registrano il numero totale di 824.879. Aumentano gli attualmente positivi a 472.348, con un incremento rispetto a giovedì di 29.113, così come quello dei dimessi/guariti cresce di 4.961. Non si arrestano i nuovi ricoveri, +1.140 per un totale di 23.256, di questi in terapia intensiva sono ricoverati 2.391 pazienti (+99). In isolamento domiciliare si trovano in 446.701. Le regioni che registrano una crescita più evidente sono Lombardia (8.822), Campania (3.888) e Piemonte (3.171).

