Due interventi nella zona del Coca per il Soccorso Alpino: escursionisti portati in salvo

Il primo intervento per soccorrere una donna di 37 anni, caduta nella zona del Laghetto Coca, a quota 2128 metri. Non riusciva a proseguire per un trauma a una caviglia. Alcune persone che erano con lei hanno raggiunto il rifugio e chiamato i soccorsi. La centrale ha attivato le squadre territoriali, nel frattempo è arrivato sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha risolto la situazione caricando la donna e portandola in ospedale.