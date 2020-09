Election day, l’affluenza in Italia

Alle 12 ha votato il 12,25 % Referendum, i primi dati del ministero dell’Interno sull’affluenza del 20 settembre.

L’affluenza per il Referendum costituzionale in Italia, alle ore 12 di domenica 20 settembre, è del 12,25%. È quanto si legge sul portale del ministero dell’Interno. L’election day dell’era Covid si tiene oggi e domani. Oggi per votare c’è tempo fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Subito dopo gli scrutini di suppletive, referendum e regionali. Per le amministrative alle 9 di martedì 22 settembre.

