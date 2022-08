Folla per l’addio ad Alessandro Musitelli: «Grazie per i tuoi sorrisi»

«Caro Alessandro, la notizia della tua morte ci ha sconvolto, ci ha reso senza parole. Il passaggio dalla morte è difficile perché carico di ignoto e non è programmabile nei tempi e nei modi. Ti chiediamo, tu che inizi questo nuovo viaggio, regalaci la capacità di sorridere e di vivere, e, quando il cielo si fa più cupo, regalaci la bussola della parola, affinché recitare quel Padre ci sia più dolce e incoraggiante».

È il messaggio espresso nel l’Omelia dal parroco di Brembilla, don Andrea Sartori, durante i funerali di Alessandro Musitelli, morto a 39 anni sabato scorso in un incidente stradale in moto. Una chiesa prepositurale gremita, anche sul sagrato, e una comunità provata da quanto accaduto, quella che ieri si è stretta attorno alla grande famiglia del motociclista in occasione dei funerali, concelebrati da padre Silvio Zanardi, missionario di Brembilla, dal parroco di Zogno don Mauro Bassanelli e dal vicario parrocchiale don Giorgio Carobbio.