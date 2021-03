Fontana: vaccini sono tutti efficaci

Over 80, somministrate 95 mila dosi Il presidente della Regione Lombardia: non esistono dosi di serie A e di serie B. Vaccini anti Covid: ok a scuole paritarie e professionali.

«Si deve sfatare ciò che alcuni vanno dicendo. Non esistono vaccini di serie A e si serie B. Tutti i prodotti utilizzati in Lombardia sono di eguale efficacia e sicurezza. Tutti hanno ricevuto il benestare, il via libera dagli enti preposti, come Ema e Aifa. Chi si sottopone a vaccinazione lo fa unicamente con dosi tutte certificate»: lo ha affermato Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, al termine dell’incontro a Sondrio in videoconferenza con i sindaci e i presidenti delle Comunità Montane nella mattinata di giovedì 4 marzo.

Nella giornata di ieri intanto la Regione Lombardia fa sapere che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid 8.514 anziani over 80, a cui si aggiungono i 784 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 9.298 dosi somministrate. Dall’inizio della campagna over 80 del 18 febbraio, sono state somministrate complessivamente a questa categoria di cittadini 94.998 dosi.

La vaccinazione under 80 ieri ha riguardato 13.544 persone e quindi complessivamente ieri sono state somministrate 22.842 dosi di vaccino anti-Covid. Intanto la campagna di vaccinazione rivolta agli anziani over 80 ha raggiunto le 562.803 adesioni, di questi 343.176 hanno effettuato la registrazione tramite il portale, 189.989 si sono rivolti ai farmacisti e 29.596 si sono iscritti tramite i medici di medicina generale.

Docenti, collaboratori, volontari delle Scuole paritarie lombarde e personale dei Centri di Formazione Professionale entrano a pieno titolo nella campagna vaccinale anti Covid-19 di Regione Lombardia. Dopo l’interlocuzione avvenuta con le Istituzioni Scolastiche Paritarie, si è giunti ad un accordo che prevede l’inserimento di tutti i nominativi del personale docente e non docente all’interno della Piattaforma di Regione Lombardia per poter accedere alla campagna di vaccinazione.

«Abbiamo chiesto a tutte le istituzioni scolastiche paritarie - ha spiegato Fabrizio Sala, assessore all’ Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia - di inviarci l’elenco del personale entro domani per poter inserire tutti i nominativi nel portale per poi accedere alla campagna vaccinale. In questo modo riusciremo a coprire tutti coloro che operano all’interno degli istituti scolastici non statali».

Stesso discorso per il personale docente e non, dei Centri di Formazione Professionale, che a partire da questo pomeriggio potranno registrarsi presso il sito dedicato della Regione Lombardia. «Mi auguro - ha commentato l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli - che vi sia una piena e convinta adesione di tutti i lavoratori a quali, peraltro, invio il mio rinnovato sentimento di stima e gratitudine per il lavoro eccezionale che stanno facendo con le decine di migliaia di studenti iscritti nei loro percorsi. Ricordo, infatti, che la formazione professionale lombarda non si è mai fermata e, anzi, ha continuato a svolgere in modo egregio la propria attività».

