Gaia Trussardi, 21 anni di Clusone

Eletta Miss Sport Lombardia - Foto Continua il percorso verso l’elezione di Miss Italia, alla bergamasca è stato assegnato il titolo di Miss Sport.

Al titolo di Miss Sport Lombardia, che è stato assegnato in una serata organizzata a Sirmione, hanno concorso 20 finaliste regionali. Sul podio al Terzo posto Giorgia Ubbiali 20 anni, h 180, di Dalmine (BG), ha la passione per la pallavolo, al secondo posto sua “altezza” Francesca Scagnetto 23 anni, h190, di Garbagnate milanese (MI), ha praticato basket a livello agonistico, ma vincitrice del titolo Miss Sport Lombardia 2019 che si è guadagnata il passaggio alle nazionali è Gaia Trussardi 21 anni di Clusone (BG), frequenta la facoltà di Matematica a Milano, pratica danza classica, moderna e contemporanea da quando aveva 10 anni, lasciando in tenera età casa per iniziare da subito lo studio professionale della disciplina.

Miss sport lombardia Gaia Trussardi e Greta Cozzi, la vincitrice dello scorso anno

Greta Cozzi, Gaia Trussardi, Sara Conti, Alessandra Riva

© RIPRODUZIONE RISERVATA