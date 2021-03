Il generale Figliuolo in visita agli hub vaccinali lombardi: verso le 120 mila dosi al giorno Intorno alle 12,30 il commissario straordinario dell’emergenza Covid incontrerà la stampa insieme al presidente della Regione Attilio Fontana, alla vice Letizia Moratti e allo stesso Bertolaso. Quasi certo che in quel frangente ci sarà l’annuncio del via ufficiale alle prenotazioni della campagna massiva.

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid, è in visita all’Hub vaccinale massivo nell’area espositiva di MalpensaFiere a Busto Arsizio (Varese), aperto proprio dalla mattinata di mercoledì 31 marzo e in grado di garantire 5.500 vaccinazioni al giorno.

È il primo degli impegni lombardi e milanesi del commissario che, accompagnato da Fabrizio Curcio, Capo dipartimento della Protezione Civile, prosegue il suo giro al «drive through» del Parco di Trenno a Milano e all’hub allestito presso i padiglioni di Fiera Milano.

A MalpensaFiere, ampio polo fieristico e convegnistico nei pressi dell’autostrada A/8, e a pochi chilometri dall’aeroporto, le vaccinazioni saranno eseguite 7 giorni di 7 per 10 ore al giorno. Come ha reso noto l’Asst alle Olona, l’obiettivo è vaccinare entro l’11 aprile tutti gli over 80 della zona. Nel suo giro Figliuolo è stato accompagnato dal consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale Guido Bertolaso, da Fabio Lunghi, presidente della Camera di commercio di Varese, proprietaria della struttura, e dal sindaco di Busto e presidente della provincia Emanuele Antonelli.

Intorno alle 12,30 incontrerà la stampa insieme al presidente della Regione Attilio Fontana, alla vice Letizia Moratti, all’assessore alla Protezione civile Pietro Foroni e allo stesso Bertolaso. Quasi certo che in quel frangente ci sarà l’annuncio del via ufficiale alle prenotazioni della campagna massiva.

«La Regione Lombardia con i suoi 10 milioni di abitanti è la più grande e il buon andamento della campagna vaccinale in Lombardia è sicuramente buona parte del buon andamento della campagna nazionale» ha dichiarato il generale Figliuolo. «Qui c’è esempio di buona pratica dove si sono messi insieme la camera di commercio con la sanità locale - ha aggiunto - ed è un centro che può addirittura triplicare le proprie potenzialità in funzione dell’arrivo delle dosi di vaccino e di questo ne sono soddisfatto».

Il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ieri ha avuto parole d’elogio nei confronti della Regione. «I numeri della Lombardia sono ragguardevoli, è la regione che ha vaccinato di più, 85% delle dosi ricevute, la sua performance condiziona molto la campagna nazionale. Vogliono arrivare a 120 mila al giorno su 500 mila totali. Se qualcosa non andasse bene influirebbe negativamente sull’obiettivo nazionale». Ma su questo punto si è detto «confidente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA