Il Padre Nostro con Papa Francesco

Tutto il mondo unito nella preghiera Mercoledì 25 marzo alle 12 la diretta della preghiera con il Santo Padre. Alle 17.30 il Rosario con il vescovo Francesco Beschi dal Santuario della Madonna dei Campi di Stezzano.

Nel momento in cui per proteggerci dal coronavirus dobbiamo tenere le distanze e per tutelarci dobbiamo rimanere isolati, i mezzi di comunicazione permettono la vicinanza e la preghiera fa percepire l’unione. Proprio per questo, attraverso BergamoTV, il nostro Vescovo invita a ritrovarci mercoledì 25 marzo, alle 17.30, uniti a distanza, nella preghiera del Santo Rosario.

Come pellegrino, a nome di tutti, Mons. Francesco si inginocchia nel Santuario della Madonna dei Campi di Stezzano. Oltre che luogo caro alla devozione dei Bergamaschi, raccoglie due particolari significati. Sopra l’altare domina l’immagine dell’annunciazione, che la Chiesa celebra oggi. È la memoria del concepimento di Gesù a nove mesi dal Natale, del suo farsi uomo come noi, per noi, in mezzo a noi. Abbiamo bisogno di sentire che Dio ci è vicino, anzi che ha assunto il nostro dolore su di sé. Abbiamo bisogno di sentire rivolte a noi le parole dell’angelo a Maria: «Non temere! non avere paura! il Signore è con te!». E ce lo ripeteremo più volte nelle Ave del Rosario.

Una seconda suggestione ce la consegna la particolarità dell’antica immagine qui venerata: Maria ha un abito scuro, insolito, che al tempo dell’apparizione venne interpretato come simbolo della sua tristezza per l’umanità, ha in mano un libro e gli occhi rivolti al cielo. Da qui il bellissimo nome che la contraddistingue: «Nostra Signora della Preghiera». Vi era particolarmente affezionato il Santo Papa Giovanni XXIII. Lo sguardo al cielo con gli occhi pieni di lacrime per tanti, la preghiera del Rosario che è uno sbriciolare il libro del Vangelo con i fatti della vita di Gesù, il desiderio di sentire il Signore nascere dentro questa pandemia così scura, dolorosa, triste, la supplica perché vogliamo sentire nostre le parole dell’annuncio dell’angelo «non temere», ci uniranno in questo luogo, ognuno dalla sua casa.

Ancora oggi, in questa festa liturgica che è annuncio di primavera di speranza e di vita nuova gravida di Dio, BergamoTV unita a TV2000 proporrà altri due momenti significativi. A mezzogiorno Papa Francesco ha invitato tutto il mondo a recitare un padre nostro come universalità della preghiera contro la pandemia del virus. Alle 21, invece, da Brescia, terra anche lei ferita, il Rosario e la supplica al Santo Papa Paolo VI dal Santuario della Madonna delle Grazie dove nel 1920, cento anni fa, celebrò la sua prima Messa.

