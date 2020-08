In Italia 1.367 nuovi contagi

È il dato più alto da inizio maggio Crescono i contagi per il Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di martedì 25 agosto) quelli registrati nelle ultime 24 ore. È il dato più alto dagli inizi di maggio.

Tredici il numero dei morti, in aumento rispetto ai 4 di martedì arrivando ad un totale di 35.458 decessi. I tamponi sono stati 93.529, quasi 20 mila più di martedì, un numero elevato determinato dai test al personale scolastico e ai rientri dai Paesi a rischio.

Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 1.055 (3 in meno di martedì), dei quali 69 sono in terapia intensiva (+3) e 19.629 in isolamento domiciliare. La Valle d’Aosta è l’unica regione che nelle ultime 24 ore non ha registrato nemmeno un positivo, mentre la regione che fa registrare il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 269 casi, seguita dal Lazio con 162 e dalla Toscana con 161.

Dopo quello di mercoledì 26 agosto, il dato più alto degli ultimi mesi si era registrato domenica scorsa, quando i contagi in un giorno erano stati 1.210.

