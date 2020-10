Incidente in moto a San Paolo d’Argon

Gravi due ragazzi di 16 e 17 anni Grave incidente stradale nelle prime ore di domenica 18 ottobre: feriti due ragazzi di 16 e 17 anni.

Uno schianto in moto ha causato il grave ferimento di due ragazzi, di 16 e 17 anni. L’incidente all’1.30 di domenica 18 ottobre a San Paolo d’Argon, in via San Lorenzo. I due ragazzi erano in moto, sul posto le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso con tre ambulanze e una auto medica. Ancora non chiara la dinamica, le condizioni dei giovani sono apparse subito gravi e i due ragazzi sono stati trasferiti in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

