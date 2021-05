Incidente tra mezzi pesanti in A4. Nessun ferito, ma lunghe code tra Pontoglio e Grumello L’incidente si è verificato verso mezzogiorno di venerdì 7 maggio - Foto.

Un incidente tra due tir, fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti, ha provocato code in autostrada A4 nella mattinata di venerdì 7 maggio nel tratto di percorrenza verso Bergamo tra Pontoglio e Grumello.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo e il distaccamento di Palazzolo e una pattuglia della Polizia Stradale.

Solo un ferito lieve, un 44enne, portato in ambulanza in codice verde in ospedale.

Ripercussioni per diverse ore invece sul traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA