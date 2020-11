Joe Biden eletto presidente

Cnn conferma, ha vinto in Pennsylvania Alle 17.25 la notizia è stata battuta dalle agenzie americane. È il 46° Presidente degli Usa.

Joe Biden conquista la Pennsylvania ed è il 46mo presidente degli Stati Uniti, secondo le proiezioni di Cnn

Joe Biden è presidente eletto anche secondo l’Associated Press e Nbc. Biden conquista la Casa Bianca con la vittoria in Pennsylvania e i suoi 20 grandi elettori.

Da New York a Washington esplode l’entusiasmo in strada per la vittoria di Joe Biden. I clacson a tutto spiano festeggiano il 46mo presidente americano fra le grida di gioia dei passanti sui marciapied

