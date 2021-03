Lago d’Iseo, paura alla diga di deflusso

Incendio nella notte a Paratico - Le foto

Un incendio si è sprigionato nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 marzo poco prima delle 2 a Paratico a due passi da Sarnico e proprio accanto alla diga di deflusso del lago al fiume Oglio. Un incendio ha colpito l’abitazione del custode della Roggia Fusia di via Molino a poca distanza dal prezioso bosco dei tassodi. Il rogo ha distrutto completamente il tetto in legno dell’abitazione rimasta inagibile a causa dei danni.

Fiamme nella casa del custode della Roggia Fusia

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Brescia, Palazzolo e Chiari, che hanno lavorato per ore per spegnere il focolaio e mettere in sicurezza l’area. La roggia Fusia, è un corso d’acqua che si apre da Paratico dall’area diga e si allunga verso la bassa pianura, passando da Capriolo e Castelli Calepio.

