The ' Frecce Tricolori ' Italian Air Force acrobatic squad fly (Foto by Luca Bruno)

Le Frecce Tricolori tornano a Lovere

Il passaggio l’8 settembre - Video Per il secondo anno consecutivo in occasione del Memorial Stoppani si potrà assistere al passaggio della pattuglia acrobatica più numerosa del mondo.

È ufficiale: il prossimo 8 settembre la Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori parteciperà al 1 7° 'Memorial Mario Stoppani'. L'Aeronautica Militare Italiana ha valutato positivamente la richiesta presentata dal sindaco di Lovere Giovanni Guizzetti ed ha inserito nel calendario ufficiale di quest'anno la data dell'8 settembre per la manifestazione di Lovere.





Le Frecce Tricolori arriveranno nell'alto Sebino dall'autodromo di Monza ed eseguiranno un sorvolo in formazione sul lungolago di Lovere per ricordare Mario Stoppani, il più grande pilota di idrovolanti di tutti i tempi, e salutare tutto il pubblico di migliaia di appassionati che ogni anno si raccoglie sulle sponde del lago. Per Lovere, dunque, un altro importante tassello nel calendario degli eventi 2019 dopo la partenza della tappa del Giro d'Italia di ciclismo in programma il prossimo 28 maggio per la promozione di uno dei Borghi più belli d'Italia e di tutto il lago d'Iseo. Da quest'anno il Memorial Stoppani sarà affiancato nell'organizzazione dall'Aero Club di Sondrio che coordinerà la parte dedicata alla manifestazione aerea.

