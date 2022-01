Le nuove regole contro il Covid, alle 18 Draghi spiega le decisioni in conferenza stampa Oggi alle 18 conferenza stampa di Draghi sulle nuove misure anti-pandemia.

Spiegare, rassicurare. Ma anche difendere una scelta difficile ma necessaria, come quella di imporre l’obbligo vaccinale agli over 50. Perché Omicron corre, i contagi sfiorano i 200 mila nuovi casi al giorno e possono mandare troppo sotto pressione ospedali e terapie intensive. Mario Draghi si presenterà lunedì 10 gennaio alle 18 in conferenza stampa, nel giorno in cui è ripresa appieno l’attività dopo le vacanze di Natale, per ribadire che è essenziale mantenere il Paese aperto, non chiudere le scuole, non tirare giù le serrande dei cinema e dei ristoranti come nei giorni più bui dell’emergenza nel 2020.

Per mantenere un minimo di ritorno alla normalità per il Governo è necessario ridurre sempre più gli spazi concessi ai no vax: da lunedì sono infatti sottoposti a un quasi-lockdown perché senza Super green pass non potranno più usare nemmeno i mezzi pubblici. E ora, sopra i 50 anni, dovranno vaccinarsi pena una multa da 100 euro. Si suppone che il presidente del Consiglio spiegherà le scelte che per alcuni addetti al lavoro paiono «blande e tardive», dice per esempio il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, riassumendo il dubbio che attraversa la comunità scientifica che si interroga anche sulla scelta di fissare l’asticella a 50 anni.

Nessun compromesso, solo la volontà di non intasare gli ospedali e di proteggere le categorie più a rischio, aveva chiarito però il premier già nel giorno del Cdm. E lo ribadirà in pubblico in conferenza stampa, nella quale annuncerà probabilmente anche il nuovo decreto con gli aiuti alle attività più in crisi, dalle discoteche alle strutture turistiche, che dovrebbe arrivare già in settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA