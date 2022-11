Lombardia, Letizia Moratti presenta il progetto per le regionali - Diretta dalle 10,15

Domenica 27 novembre si tiene a Milano «Verso una Lombardia Migliore», evento organizzato dall’associazione «Lombardia Migliore». Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione, illustra ai lombardi le ragioni della sua decisione, i punti programmatici «incentrati sulle priorità dei lombardi – spiegano gli organizzatori – e la visione internazionale che dovrà caratterizzare l’azione della nuova Giunta. Una sfida lungimirante e inclusiva, capace di convincere, coinvolgere e aggregare le migliori energie lombarde». L’evento è in programma alle 10,15 nella Sala Manzoni di Palazzo Stelline, in Corso Magenta. In questo articolo è possibile seguire la diretta video dell’evento. Come noto, al momento sono tre i candidati a sfidarsi per le regionali del 2023: oltre a Letizia Moratti, sono scesi in corsa il presidente uscente di centrodestra, Attilio Fontana, e Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra.