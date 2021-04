L’Rt in Italia cala ancora: indice a 0,92. Lombardia verso la zona arancione da lunedì 12 La scorsa settimana l’indice Rt medio era a 0,98. Cala anche l’incidenza: da 232 a 185 casi ogni 100 mila abitanti. Nel pomeriggio la decisione sui colori delle Regioni.

Scende il valore dell’Rt nazionale a 0,92, la scorsa settimana era a 0,98. In calo anche il valore dell’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. Sono, secondo quanto si apprende i due valori più significativi del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà diffuso nel primo pomeriggio di venerdì 9 aprile.

«L’indice Rt è in miglioramento, e alcune Regioni passeranno in zona arancione». A confermarlo a Sky TG24 è il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, intervenuto a «Buongiorno». Nel pomeriggio di oggi, in base alle indicazioni della stessa cabina di regia, saranno stabiliti i nuovi colori delle regioni, che entreranno in vigore da lunedì 12 aprile. Campania, Valle D’Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare in zona rossa: sono queste secondo quanto di apprende le 4 regioni che resterebbero rosse dalla settimana prossima sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Tornano in arancione Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. Resta in dubbio la situazione della regione Calabria attualmente rossa. Dovrebbero così riaprire in Lombardia negozi, parrucchieri, centri estetici e gli spostamenti sono liberi all’interno del Comune.

«Da qui a qualche ora firmerò delle ordinanze e sulla base dei numeri che abbiamo una parte significativa delle ordinanze porterà una parte del territorio dal rosso all’arancione, ciò significa che le misure hanno prodotto una prima piegatura della curva ma il contesto è ancora molto complicato con un tasso di diffusione del virus significativo e le intensive piene» ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al convegno organizzato da Fratelli d’Italia «Riapri Italia».

La Lombardia tornerebbe in arancione dopo più di un mese: da venerdì 5 marzo era difatti scattato quell’arancione rafforzato che aveva permesso per qualche giorno alla Lombardia di evitare il rosso, arrivato comunque puntuale lunedì 16 marzo. «I dati sono in lento ma graduale miglioramento». Di conseguenza «farò di tutto, e chiederò alla Cabina di regia che la Lombardia possa essere messa in zona arancione» ha spiegato ieri il presidente della Regione, Attilio Fontana.

Resta il nodo degli ospedali

«Lo chiederò perché i dati ce lo consentono. In particolare, da due settimane il rischio della Regione è moderato, l’Rt è sotto l’uno e anche l’indice di contagiosità è ridotto. Quindi credo che ci siano tutte le condizioni per poter chiedere la zona arancione». L’incidenza è letteralmente precipitata a quota 183, abbondantemente sotto quel 250 che fa scattare in automatico la zona rossa. Il celeberrimo Rt è da zona gialla, intorno allo 0,76, ma preoccupa ancora il dato dei ricoverati nelle terapie intensive che indica una saturazione del 59%, quasi il doppio della soglia d’allerta fissata al 30. E anche quello dei reparti Covid non è proprio rassicurante, intorno al 48% a fronte di una soglia del 40.

Il punto debole è qui e si sapeva già dalla scorsa settimana. Alla Cabina di regia il compito di valutare la situazione in un contesto più ampio che comprenda anche il numero di vaccini in corso di somministrazione, in particolare alle categorie più fragili. Fontana ha inoltre sottolineato la necessità di «dare una prospettiva agli esercenti, bisogna far capire che la vita deve ricominciare gradualmente, nel rispetto del buonsenso. Quello che chiedono è che ci sia una maggiore progettualità e contestano questo continuo altalenare di zone che determinano chiusure e riaperture continue».

