Malore mentre è a caccia in Piemonte, muore 81enne di Almenno San Salvatore A nulla sono valsi i soccorsi inviati anche con l’elicottero.

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso nella mattinata di mercoledì 10 ottobre nel comune di Trarego Viggiona in provincia del Verbano-Cusio -Ossola in Piemonte per un cacciatore deceduto presumibilmente a causa di un malore. Si tratta di un uomo di 81 anni di Almenno San Salvatore.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 9 da un compagno di battuta che lo ha trovato privo di conoscenza tra Pian Puzzo e l’Alpe Archia intorno a quota 1300 metri. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso la cui equipe sanitaria, coadiuvata dal tecnico del Soccorso Alpino e da una squadra a terra a supporto, ha proceduto con le manovre di rianimazione cardiopolmonare, in seguito ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

La salma è stata affidata ai tecnici del Soccorso Alpino e ai Carabinieri Forestali di Verbania che hanno proceduto con il trasporto a valle.

