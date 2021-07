(Foto by Il Giornale di Brescia)

Maltempo sul lago d’Iseo: due persone soccorse in acqua I Vigili del fuoco volontari di Monte Isola e di Lovere hanno recuperato, anche grazie all’aiuto e al supporto di un’imbarcazione privata, due persone che erano finite in acqua.

Il maltempo si è abbattuto nel primo pomeriggio di domenica 25 luglio nella zona compresa tra l’alto lago d’Iseo e la bassa valle Camonica. Pioggia, grandine e vento hanno provocato danni soprattutto tra Darfo Boario Terme, Esine e Piancamuno, con scantinati allagati e alberi abbattuti: sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco.

Due gli interventi di soccorso nelle acque del lago, nella zona di fronte a Toline, frazione di Marone. I Vigili del fuoco volontari di Monte Isola e di Lovere hanno recuperato, anche grazie all’aiuto e al supporto di un’imbarcazione privata, due persone che erano finite in acqua. Una era uscita con un windsurf, mentre l’altra era a bordo di una piccola barca che si è ribaltata per via del forte vento.

Entrambe sono state messe in salvo. Una terza imbarcazione in difficoltà per il tempo avverso che aveva richiesto aiuto è invece rientrata autonomamente nel porto di Pilzone di Iseo.

