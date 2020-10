Meno tamponi, 17.012 i nuovi casi

Covid, in Italia sono 141 le vittime Scendono a 17.012 i nuovi casi di coronavirus in Italia nella giornata di lunedì 26 ottobre, così come calano i tamponi.

Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute, specificando che nelle ultime 24 ore si registrano 141 vittime, in crescita rispetto ai 128 di domenica 25 ottobre. In calo anche il numero di tamponi: 124.686, circa 40 mila in meno rispetto a domenica, quando erano stati 161.880.

Aumentano anche i ricoveri (+991) e quelli in terapia intensiva che sono cresciuti di 76 unità a livello nazionale, raggiungendo quota 1.284. Sono 222.403 le persone positive in isolamento domiciliare. I guariti e dimessi sono 268.626, 2.423 in più rispetti a domenica.

