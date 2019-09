Mercoledì i funerali di Stefano Mecca

Una veglia martedì per ricordarlo Saranno celebrati mercoledì pomeriggio 2 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Fiorano al Serio i funerali del cinquantunenne Stefano Mecca, morto venerdì 27 settembre dopo l’incidente aereo dello scorso 21.

Nella stessa chiesa lunedì scorso è stato dato l’ultimo saluto alla figlia quindicenne Marzia morta sul colpo dopo la tragica caduta dell’aereo da turismo pilotato dal padre Stefano e sul quale c’erano anche la sorella gemella, Silvia, e l’altra figlia di 18 anni Chiara, tuttora ricoverate al Niguarda di Milano.

Sul luogo dell’incidente sono stati posati due mazzi di fiori in ricordo di Stefano e Marzia. Martedì mattina 1° ottobre la salma di Stefano sarà composta nella Casa del commiato di Albino, in via Roma 9, mentre alle 20.30, sempre nella parrocchiale di Fiorano, è prevista una veglia.

