«Nuova valutazione sulle capienze per cinema, teatri e sport». Tamponi, ecco le novità «Entro fine mese chiederemo al Cts una valutazione sulle capienze» per cinema, teatri e sport. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto legge per l’estensione del green pass a tutti i luoghi di lavoro. Nuove decisioni anche sui tamponi e i test molecolari.

Una notizia che il mondo dello spettacolo aspettava con ansia: rivedere tra 15 giorni la capienza per gli spettacoli e manifestazioni sportive è considerato un segnale di apertura e di ripresa verso la normalità. Una decisione che sarà presa alla luce dei dati epidemiologici sulla diffusione del virus e l’incremento della campagna vaccinale delle prossime settimane: «l’allargamento del green pass aiuterà per il raggiungimento di questo obiettivo» fanno sapere dal Consiglio dei Ministri. «Oggi c’è un tema di capienza dentro i cinema, stadi, palazzetti dello sport. Monitoriamo con attenzione i prossimi giorni. Se la curva dovesse reggere lavoreremo per allargare le maglie e considerare un passo avanti sul terreno delle capienze. Entro il 30 settembre chiederemo un ulteriore valutazione al Cts» ha sottolineato ancora Speranza.

I tamponi

Altro tema al centro del nuovo decreto sono i tamponi: sempre dal 15 ottobre saranno gratuiti per le persone fragili che non possono essere vaccinati, mentre il prezzo sarà calmierato per i giovani: il costo dei tamponi sarà di 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni. «L’esecuzione gratuita dei test è altresì assicurata ai soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva» si legge nella bozza del decreto. Sicuramente l’obbligo del green pass porterà a un incremento delle richieste dei tamponi e delle farmacie che praticheranno i prezzi calmierati, ma non è stata accolta la richiesta dei sindacati di tamponi gratis per tutti che potrebbe scoraggiare la vaccinazione.

Green pass bis: ok a validità 72 ore per tamponi molecolari

Intanto un emendamento al decreto Green pass bis approvato in commissione Affari costituzionali alla Camera ha previsto che il Green pass rilasciato sulla base di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo avrà una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test «antigenico rapido e di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare».

