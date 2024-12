Papa Francesco apre la Porta Santa, comincia il Giubileo. «C’è speranza per ognuno di noi»

Prima del gesto dell’apertura della Porta Santa il Papa aveva recitato una preghiera dicendo: « pellegrini nel mondo e testimoni di pace », «entriamo nel tempo della misericordia e del perdono, perché a ogni uomo e a ogni donna sia dischiusa la via della speranza che non delude».

Sono seimila i fedeli presenti nella basilica di San Pietro per la messa di Natale, celebrata dal Papa, primo evento del Giubileo dopo l’apertura della Porta Santa. In Piazza San Pietro - riferiscono fonti vaticane - ci sono invece circa 25mila fedeli che seguono la celebrazione attraverso i maxischermi.

«Con l’apertura della Porta Santa abbiamo dato inizio a un nuovo Giubileo: ciascuno di noi può entrare nel mistero di questo annuncio di grazia. Questa è la notte in cui la porta della speranza si è spalancata sul mondo; questa è la notte in cui Dio dice a ciascuno: c’è speranza anche per te. C’è speranza per ognuno di noi». Lo ha detto il Papa nell’omelia della messa della Notte di Natale.