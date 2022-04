Pellegrinaggio a Fatima con il vescovo in luglio. Cinque giorni di riflessione e preghiera sui sentieri della pace

«Donna del sì, hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace». Questa preghiera di Papa Francesco, da lui recitata davanti alla statua della Madonna di Fatima lo scorso 25 marzo per la consacrazione al Cuore immacolato di Maria della Russia, dell’Ucraina, della Chiesa e dell’umanità, sarà la traccia del pellegrinaggio diocesano presieduto dal vescovo Francesco Beschi che si terrà a Fatima dal 12 al 16 luglio prossimi. «Inizialmente – sottolinea don Gianluca Salvi, direttore dell’Ufficio pastorale pellegrinaggi, tempo libero e turismo – la meta del pellegrinaggio diocesano era l’Ungheria. Però, per motivi prudenziali vista la guerra in corso in Ucraina, si è deciso per il santuario di Fatima. La scelta della nuova meta è stata decisa personalmente dal vescovo che, durante il suo pellegrinaggio pastorale nelle parrocchie, ha avvertito nella gente un forte bisogno di preghiera e riflessione, oltre al motivo della recente consacrazione di Papa Francesco».