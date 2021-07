Cividino di Castelli Calepio, via della Costituente

Perde l’equilibrio mentre pulisce i vetri della finestra: precipita a terra una 54enne L’infortunio a Castelli Calepio nel pomeriggio di domenica 18 luglio: trasportata all’ospedale di Chiari.

Tanta paura ma nessuna grave conseguenza nel pomeriggio di domenica 18 luglio, intorno alle 15, per una 54enne caduta mentre si trovava nella sua abitazione di Castelli Calepio. Stando alle prime informazioni sembra che la donna stesse pulendo una finestra quando ha perso l’equilibrio ed è precipitata a terra nella zona dei garage. Sul posto Croce Rossa di Palazzolo con automedica e Carabinieri di Grumello. La ferita è stata trasportata in ospedale a Chiari in codice giallo.

