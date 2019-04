Più di 9.000 km, da Shangai a Dossena

Magnate cinese: «Buoni i vostri formaggi» È l’esperienza che Gordon Gu, uno degli uomini più importanti e influenti della Cina, ha voluto vivere mercoledì.

La sua guida è Manuele Biava, amico e consigliere nei viaggi esperienziali che Gu compie annualmente in Italia in occasione del Salone del mobile. Con lui anche Fabio Bonzi, sindaco del piccolo comune della Valle Brembana.

«Il signor Gu – spiega Biava, produttore del Moscato di Scanzo e proprietario dell’azienda agricola Biava – è un imprenditore a tutto campo, possessore di moltissime società. La sua attività principale è la Kuka Home, il colosso di mobili cinesi, formato da 48 mila dipendenti e migliaia di negozi. Per questo ogni anno viene in Italia in occasione del Salone del mobile di Milano.

Visita di Gordon Gu con sindaco Bonzi e il produttore di vini Biava

