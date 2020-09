Elisoccorso in azione, in una foto d’archivio

Precipita mentre è a far funghi nel bosco

Piazzatorre, grave un uomo di 86 anni Era nel bosco a far funghi, nella zona di Piazzatorre, quando è caduto in una zona impervia. È in gravi condizioni un uomo di 86 anni.

L’incidente giovedì 10 settembre intorno alle 15, a circa mille metri di altezza, in una zona montuosa sopra Piazzatorre.

L’anziano, residente in paese, si trovava in una zona piuttosto impervia dei monti dietro casa, quando è precipitato per diversi metri nella valle. Come tanti altri, in questi giorni si era avventurato nel sottobosco alla ricerca dei pregiati funghi porcini, ma qualcosa è andato storto, ed è precipitato lungo il pendio, ruzzolando fino al torrente nel fondovalle, nella Valle dei Fontanini, a circa 1.050 metri di altezza.

Per soccorrerlo è arrivato l’elicottero del 118 che ha trasportato l’86enne all’ospedale di Brescia. Le sue condizioni paiono gravi.

