Rogno, schianto auto moto

A terra un 68enne, è grave L’incidente è avvenuto lunedì 10 giugno in via Vittorio Veneto, sul posto anche l’elisoccorso.

Ancora incerta la dinamica che ha portato allo scontro tra un’auto e una moto nel primo pomeriggio di lunedì 10 giugno a Rogno in via Vittorio Veneto. I soccorritori sono arrivati in codice rosso intorno alle 14.30 con un’auto medica, un’ambulanza e in volo si è alzato anche l’elicottero da Brescia. Le condizioni del motociclista 68enne sono parse subito gravi tanto che è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

