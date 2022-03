Sassaiola su tre treni a Calolziocorte, convogli danneggiati: vandali fuggiti

I convogli vandalizzati sono di nuova e di nuovissima generazione: un treno Coradia, un Donizetti e un Caravaggio, che resteranno fuori dal servizio almeno dieci giorni, per le riparazioni. L’azienda ha avviato le verifiche per risalire agli autori del gesto, in modo da procedere alla richiesta di risarcimento sia per i danni subiti sia per i costi indiretti legati al fermo dei treni.