«Sempre disponibile e solare»

Caprino piange la 46enne Laura Profondo cordoglio a Caprino per la morte di Laura Armonti, 46 anni, morta mercoledì dopo una lunga malattia.

La signora era molto conosciuta a Caprino per il suo impegno come catechista alla parrocchia di San Biagio e per la sua partecipazione come volontaria in tante iniziative dell’oratorio. Era originaria di Calolziocorte, aveva vissuto in via Pergolesi.Quindici anni fa, dopo il matrimonio si era trasferita a Caprino dove abitava in via vicolo Vigneto.

Ha lottato con tutte le sue forze per combattere la malattia, ma non ce l’ha fatta. «Una donna solare e disponibile verso gli altri quando c’era da dare un aiuto – ricordano i conoscenti – dedicata alla famiglia che seguiva con tanto amore». Venerdì si sono svolti i funerali. La signora lascia il marito Gianluca e due figli adolescenti, Andrea e Gabriele, la mamma Carlotta e il fratello Marco.



