Siti web in panne, c’è la pista dell’incidente tecnico. Offline anche Vimeo Potrebbe essere stato un crash tecnico del provider Fastly, e non necessariamente un attacco hacker, ad aver provocato martedì 8 giugno il blocco di numerosi siti internet internazionali. Offline anche Vimeo.

Fuori uso, fra gli altri, quelli di diversi media e del governo britannico. Lo riporta la Bbc, sottolineando come Fastly sorregga moltissimi website.

In Italia colpito il Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport. Offline anche GitHub e Vimeo. Appena prima di mezzogiorno, sono risultati down NyTimes, Guardian, Bbc. Ma anche El Mundo, Financial Times, The Verge, Le Monde. Sconosciute al momento le cause del down. Gli errori segnalati erano diversi: da un’interruzione di connessione del server (Error 503) alla mancanza di riconoscimento del dominio. Il problema è comunque stato su scala mondiale e pare che anche il sito della Casa Bianca per qualche minuto sia stato inaccessibile. La situazione pare essere tornata alla normalità dalle 13.

