Sospetta meningite per un 30enne

Operaio di Villongo in ospedale a Brescia Un operaio 30enne di Villongo è stato ricoverato agli Spedali Civili di Brescia per una sospetta meningite.

L’uomo, che lavora come operaio ad Adro, è stato ricoverato nel fine settimana: si trova ora in terapia intensiva. L’operaio vive nello stesso paese in cui abitava Veronica Cadei, la ragazza deceduta martedì 3 dicembre a 19 anni per un’infezione sistemica fulminante provocata dal Meningococco C.

