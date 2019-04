Tentano furto di un Tir

Dentro però c’è l’autista Hanno cercato di rubare un Tir senza accorgersi che dentro c’era l’autista che dormiva.

È successo lunedì 15 aprile e i tre ladri sono stati messi in fuga da una pattuglia della polizia Stradale di Seriate. Il Tir era parcheggiato in una piazzola di sosta dell’autostrada A4 a Palazzolo sull’Oglio (Brescia). L’autista del veicolo, che dormiva all’interno della cabina, non si è accorto di nulla e solo grazie all’intervento della pattuglia i tre ladri hanno desistito, fuggendo a piedi e abbandonando gli arnesi che stavano utilizzando e il furgone Opel Vivaro, rubato il giorno prima in provincia di Brescia, utilizzato per arrivare nella piazzola.

