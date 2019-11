Terribile schianto sulla statale 42 a Rogno

Muore 54enne e due feriti sono gravi Tragico incidente stradale alle 11 a Rogno. Statale 42 chiusa in quel tratto per i soccorsi e per i rilievi.

Tragico incidente in tarda mattinata di sabato 23 novembre lungo la Statale 42 tra Rogno e Pian Camuno. Almeno due le auto coinvolte nello schianto che è costato la vita a un 54enne. Altre due persone un 57enne e un 67enne si sono ferite in modo molto grave e sono state trasportate in elicottero, uno al Papa Giovanni e l’altro agli Spedali Civili di Brescia.

Il tratto di statale 42 tra Rogno e Bessimo è stato chiuso per i rilievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA