Treni, modifiche alle linee dal 24 al 27 luglio per lavori alla stazione di Brescia Dalla sera del 24 luglio al 27, per lavori infrastrutturali a Brescia, modifiche al servizio delle linee che raggiungono la stazione. Il 25 luglio la stazione di Brescia sarà chiusa al traffico ferroviario; regolare solo la linea Brescia-Iseo-Edolo. Ecco il calendario delle variazioni.

Per consentire lo svolgimento a Brescia di lavori da parte del gestore dell’infrastruttura RFI, dalla sera di sabato 24 a martedì 27 luglio la circolazione delle linee che raggiungono la stazione subirà variazioni, coinvolgendo anche la provincia di Bergamo. Per l’intera giornata di domenica 25 la stazione di Brescia sarà chiusa al traffico ferroviario; regolare solo la linea Brescia-Iseo-Edolo. Le informazioni sulle modifiche, pubblicate su trenord.it e sull’App Trenord, sono comunicate a bordo treno, in stazione e tramite notifiche push dell’applicazione.

Sabato 24 luglio

Saranno previste modifiche alla circolazione di quattro corse serali sulle linee Milano Centrale-Brescia-Verona e Milano Greco Pirelli-Brescia.

Domenica 25 luglio

Per l’intera giornata la stazione sarà chiusa al traffico ferroviario, a eccezione della linea Brescia-Iseo-Edolo che circolerà regolarmente. Di seguito le modifiche per le singole direttrici.

Linea Milano Centrale-Brescia-Verona. I treni circoleranno fra Milano e Rovato e fra Lonato e Verona, con variazioni rispetto all’orario regolare. Fra Rovato e Lonato sarà attivato un servizio di bus sostitutivi.

Linea Milano Greco Pirelli-Brescia. I treni circoleranno regolarmente fra Milano Greco Pirelli e Ospitaletto. Fra Ospitaletto e Brescia sarà effettuato un servizio sostitutivo su bus.

Linee Brescia-Parma e Brescia-Cremona. I treni circoleranno regolarmente fra Parma e San Zeno Folzano e fra Cremona e San Zeno Folzano. Fra San Zeno Folzano e Brescia saranno attivi bus sostitutivi.

Linea Lecco-Bergamo-Brescia. I treni saranno effettuati regolarmente fra Lecco e Rovato. Fra Rovato e Brescia circoleranno bus sostitutivi.

Lunedì 26 e martedì 27 luglio

La stazione sarà progressivamente riaperta al traffico ferroviario; permarranno modifiche alla circolazione di alcune linee, descritte di seguito.

Linea Milano Greco Pirelli-Brescia. Alcune corse avranno origine o destinazione a Ospitaletto, invece che a Brescia. Per queste corse sarà attivato un collegamento su bus con la strazione di Brescia.

Linea Lecco-Bergamo-Brescia. I treni circoleranno regolarmente fra Lecco e Rovato. Fra Rovato e Brescia rimarrà attivo il servizio di bus sostitutivi.

I dettagli sulle corse interessate dalle modifiche sono disponibili sul sito trenord.it nella pagina Avvisi.

