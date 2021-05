«Una sola somministrazione di vaccino per chi ha preso il Covid: così in Italia si risparmiano due milioni di dosi» L’immunologo Alberto Mantovani sottolinea l’esigenza di destinare più risorse alla ricerca. «I vaccini per il Covid nascono per lo più dai risultati negli studi sul cancro. Fondamentale sostenere i giovani».

La pandemia da Covid-19 tra emergenza e prospettive: la parola chiave è ricerca ed è su questa che punta con convinzione il professor Alberto Mantovani, immunologo e oncologo di fama internazionale, che ricopre la carica di direttore scientifico in Humanitas, oltre a presiedere la Fondazione Humanitas per la ricerca. Da un anno e mezzo, come molti altri colleghi, Mantovani si trova in prima linea anche sul fronte della pandemia, coordinando diversi studi per approfondire le reazioni del sistema immunitario e le innumerevoli implicazioni legate al Coronavirus.

La pandemia ha restituito una certa visibilità e centralità alla comunità scientifica, che ha dimostrato grandi potenzialità nel campo della ricerca e dell’innovazione. Arriveranno anche nuovi finanziamenti?

«Nel Piano nazionale della ricerca italiana occorre stanziare importanti risorse per finanziare le diverse discipline, dalla fisica alla matematica, dalla biomedicina alla bioetica, in modo da raggiungere i livelli di investimento di ricerca che vantano altri Paesi come la Francia. In questo modo possiamo sostenere i giovani, far rientrare i nostri ricercatori e attrarne anche dall’estero. Si tratta di un fattore fondamentale per il futuro dell’Italia e dell’assistenza, due elementi strettamente legati. Nel nostro Paese facciamo miracoli grazie alla formazione, preparazione e qualità nella ricerca. A marzo 2020 molti ricercatori si sono ritrovati in prima linea a fare test diagnostici molecolari. I vaccini nascono per la gran parte dai risultati della ricerca sul cancro, che rappresenta un’assicurazione sulla vita per tutta la comunità».

Sotto accusa durante l’emergenza sanitaria è finita la rete di cura. Qual è il suo giudizio sulle strutture che abbiamo a disposizione?

«Il Servizio sanitario nazionale è un bene prezioso, ci è stato ricordato durante la pandemia e il mio sogno è che sia sempre di più un luogo di ricerca. Il nostro rimane un sistema di eccellenza, il secondo più produttivo al mondo per la ricerca sul cancro, superiore anche a Usa e Cina. La ricerca fatta sui vaccini contro il Covid ha dimostrato come i soggetti che hanno già contratto la malattia, hanno bisogno di una sola dose di vaccino, elemento che si è tradotto in un’ordinanza estesa a tutti i Paesi europei. Solo in Italia vuol dire risparmiare 2 milioni di dosi, che salgono a oltre 120 milioni nel mondo. La grande domanda è se i vaccini contro il Covid funzionano e come usarli nei pazienti affetti da cancro e altre patologie. Con Il progetto “Vax 4 Frail”, portato avanti insieme a 14 istituti di ricerca in tutta Italia e coordinato dall’Istituto nazionale dei tumori, vogliamo capire come usare i vaccini contro il Covid nei pazienti fragili. Ribadisco il concetto che la ricerca deve essere parte integrante del servizio sanitario nazionale».

Leggi l’intervista completa su «L’Eco di Bergamo» del 29 maggio 2021

