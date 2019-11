«Casa maioli»: a Bergamo è in via Tiraboschi

A Chef Express il 60% di Percassi food

Ma Starbucks resta ai bergamaschi Sedici punti vendita nei principali centri commerciali e nei centri urbani italiani con i marchi «Casa Maioli», «Caio Antica Pizza Romana» e il celebre marchio di ristorazione asiatica «Wagamama» (due locali), per un fatturato totale annuo superiore ai dieci milioni di euro.

«Chef Express», società che gestisce le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, e «Percassi», società leader nello sviluppo immobiliare e nella gestione di reti commerciali di importanti brand, hanno concluso un accordo per la creazione di un operatore di riferimento nell’offerta di ristorazione multibrand, dedicato al settore di centri commerciali e outlet.

In base all’accordo, «Chef Express» ha rilevato il 60% della «Percassi Food&Beverage», che viene rinominata «C&P Srl», mentre il restante 40% rimane in mano a Percassi per il tramite di «Odissea Srl». Il perimetro della «C&P Srl» al momento riguarda 16 punti vendita di ristorazione nei principali centri commerciali e nei centri urbani italiani con i marchi «Casa Maioli» (format di piadineria artigianale, nove locali), «Caio Antica Pizza Romana» (format di pizza romana, cinque locali), e il celebre marchio di ristorazione asiatica «Wagamama» (due locali), per un fatturato totale annuo superiore ai dieci milioni di euro. «Chef Express» ha inoltre acquisito direttamente due punti vendita – uno a marchio «Caio Antica Pizza Romana», l’altro a marchio «Wagamama» – all’aeroporto di Milano Malpensa, prima gestiti dalla «Percassi Food&Beverage».

Fuori del perimetro di «C&P» rimane il marchio Starbucks, che continuerà il proprio sviluppo in Italia esclusivamente all’interno di Percassi. Nasce così un operatore che si posiziona come punto di riferimento per gli sviluppatori e gestori dei centri commerciali, shopping mall, outlet e retail park con un’offerta di ristorazione moderna ed efficiente, competitiva e diversificata su più marchi. «C&P Srl» ha un importante piano di sviluppo che prevede di aprire una ventina di nuovi punti vendita all’anno.

«Caio Antica Pizza Romana»

«Chef Express» potrà sviluppare anche i marchi di «C&P» nell’ambito della concessione, all’interno di aeroporti, stazioni e autostrade e, allo stesso tempo, avrà l’opportunità di esportare alcuni dei suoi trenta marchi in portafoglio all’interno del segmento di mercato finora presidiato dalla «Percassi Food&Beverage». Vincenzo Cremonini spiega che «la nascita di “C&P” rappresenta un’importante sinergia tra due grandi gruppi italiani, che permette di unire le competenze gestionali e operative di Cremonini nella ristorazione con il know-how di Percassi nello sviluppo immobiliare e nel retail. In più, è coerente con i piani di sviluppo del nostro settore ristorazione, che negli ultimi anni ha performato molto bene ed è quello che è cresciuto più velocemente all’interno del gruppo grazie all’espansione dei brand controllati da “Chef Express Spa” all’interno di stazioni, aeroporti e autostrade, e allo sviluppo delle nostre catene “Roadhouse” e “Calavera”. L’accordo con Percassi, quindi, attraverso l’allargamento del portafoglio dei brands di ristorazione, ci permetterà di cogliere ulteriori opportunità di crescita».

Matteo Percassi, consigliere della holding «Odissea» ha dichiarato: «Siamo felici di aver stretto un accordo con la famiglia Cremonini, con cui sviluppare ulteriormente i brand “Wagamama”, “Casa Maioli” e “Caio Antica Pizza Romana”. Siamo certi che lavoreremo in modo sinergico per lo sviluppo anche dei marchi controllati da “Chef Express”, mettendo a fattor comune le specifiche competenze, dando in particolare il nostro contributo nello sviluppo retail grazie alla nostra esperienza nel settore».

«Wagamama»

