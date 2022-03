Aruba, per i giovani talenti informatici 490 ore di formazione

Avvicinare i giovani all’acquisizione di quelle competenze scientifiche e tecnologiche sempre più indispensabili per l’inserimento nel mondo del lavoro in campo It-Information technology. È l’obiettivo della Giornata internazionale del data center - celebrata ieri - in occasione della quale il cloud provider Aruba, con quartier generale a Ponte San Pietro (nell’ex area Legler), annuncia l’imminente avvio di un percorso accademico di specializzazione. Con questa mission, Aruba darà vita a un ciclo di corsi di formazione della durata complessiva di 490 ore, indirizzati ai candidati interessati ai ruoli di «It operator» (TechOps) e «Professional system administrator», figure professionali cruciali nella progettazione e implementazione della rete informatica e della protezione dei dati.