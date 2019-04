Aziende agricole e giovani imprenditori

Finanziamenti per 11 nuove realtà La Regione Lombardia, nell’ambito del Piano di sviluppo rurale, ha approvato lo stanziamento di 1.320.000 euro per finanziare la costituzione di 52 nuove aziende agricole da parte di giovani lombardi. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi. Nello specifico alla Bergamasca vanno 310 mila euro, per 11 aziende.

La Regione Lombardia, nell’ambito del Piano di sviluppo rurale, ha approvato lo stanziamento di 1.320.000 euro per finanziare la costituzione di 52 nuove aziende agricole da parte di giovani lombardi. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi. Nello specifico alla Bergamasca vanno 310 mila euro, per 11 aziende.

«Vogliamo incentivare il ricambio generazionale in agricoltura - dichiara l’assessore -. Il settore primario è sempre più attrattivo per i giovani e nuove energie in questo ambito possono aiutare nel processo di innovazione”. “La Regione - sottolinea - vuole contribuire a sviluppare nuove idee e soprattutto aiutare un settore che necessita di nuove tecnologie e nuove organizzazioni di lavoro anche in ottica delle attuali e future esigenze di mercato legate sempre più alla sostenibilità ambientale e alla razionalizzazione delle risorse».

Sono state finanziate in totale 52 domande: di queste, 28 sono relative a imprese o società ubicate in zone svantaggiate di montagna. «L’agricoltura di montagna è una pratica eroica che vogliamo sostenere - ha concluso l’assessore -. È per noi strategico sapere che ci sono giovani che investono in questo settore. Significa lottare contro lo spopolamento delle zone alpine e garantire un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio e per la produzione agroalimentare di qualità che contraddistingue le nostre montagne».

© RIPRODUZIONE RISERVATA